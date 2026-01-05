Катки с начала года посетили более 11 тысяч человек в Люберцах

Лидером по посещаемости стал каток в Наташинском парке. Всего с 1 декабря ледовые площадки приняли уже свыше 41 тысячи гостей.

Три катка с искусственным льдом в городском округе Люберцы — на стадионе «Орбита», в Наташинском парке и на улице Звуковая — продолжают активно работать. С начала нового года их посетили уже более 11 тысяч человек, а самым популярным стал каток в Наташинском парке, где побывали свыше 4100 посетителей.

«Катки работают ежедневно с 10:00 до 21:30. Всего с момента запуска 1 декабря на них провели время уже свыше 41 тысячи гостей», — сообщил глава округа Владимир Волков.

Помимо катания, жители уже успели оценить и культурную программу: 2 января на Центральном катке прошло ледовое шоу «Хрустальный лед» с участием звезд фигурного катания. Параллельно в округе идут работы по заливке естественных катков на нескольких стадионах для расширения возможностей зимнего досуга.