Катки с искусственным охлаждением в Истре и Дедовске завершат работу 16 марта

Два катка с искусственным охлаждением в округе закроют 16 марта. А уже на следующий день ледовые площадки демонтируют.

Здание для переодевания у катка «Елочка», который находится у Молодежного центра «Мир», будет полностью разобрано и убрано. В Дедовске в парке «Фабричный» разморозят ледовую площадку. А летом здесь организуют роллердром.

Зимой два этих катка стали местами притяжения, где проходила развлекательная программа для жителей всех возрастов. В Истре на льду выступали известные фигуристы, победители всероссийских соревнований, призеры чемпионата Европы со спектаклем Татьяны Навки и Петра Чернышева «Новогодний самовар». В Дедовске со своими номерами приезжали фигуристы коллектива «Сириус». И посетители катка, и спортсмены отмечали, что на двух точках отличный лед.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пригласил всех отпраздновать Масленицу в Подмосковье.