Катки начали свою работу в новом году в Люберцах

С 1 января для жителей городского округа Люберцы начали работу три катка. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Ледовые площадки открылись на стадионе «Орбита» в Дзержинском, в Наташинском парке и на улице Звуковая в Люберцах.

«Катки в Наташинском парке и на стадионе „Орбита“ сегодня, 1 января, работают с 12:00. Первый сеанс на Центральном катке стартовал в 14:00. Всех с Новым годом! Занимайтесь спортом и будьте здоровы!» — отметил глава округа.

Параллельно продолжаются работы по заливке естественных ледовых площадок на стадионах «Труд», «Электрон», «Урожай» и «Балятино».

Уже 2 января жителей города Люберцы ждет яркое ледовое шоу — фестиваль «Хрустальный лед». На Центральном катке выступят сильнейшие фигуристы округа, а также звезды мирового фигурного катания — Илья Авербух, Роман Костомаров и Оксана Домнина. Начало представления в 18:00, вход свободный для всех возрастов.



