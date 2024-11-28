Матч с участием звезд хоккея пройдет в парке "Малевич" в Одинцове 14 декабря

IV сезон масштабного проекта «Выходи во двор», который за три года превратился из хоккейного турнира в яркое событие, объединяющее людей разных возрастов и профессий, стартовал в Подмосковье. Так, легенды хоккея и звезды шоу-бизнеса выйдут на лед катка парка "Малевич" в Одинцове 14 декабря.

Любительские команды этого сезона получат уникальную возможность сыграть против легендарных хоккеистов и звезд шоу-бизнеса на открытых ледовых площадках Подмосковья. Среди звездных участников — Вячеслав Фетисов, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. Он лично подтвердил свое участие, отметив: «Хоккей объединяет всех, и мы рады поделиться радостью игры с любителями спорта всех возрастов».

Первые матчи запланированы на 1 декабря — Черноголовка (бульвар архитектора Толмачева, дом №3), 14 декабря — Одинцово (парк Малевича) — именно здесь состоится матч с участием Вячеслава Фетисова, 21 декабря — Егорьевск (парк 200 лет Егорьевску).

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