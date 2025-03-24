Катки Истры и Дедовска за зиму посетили около 100 тысяч человек

Более 100 тысяч жителей и гостей округа покатались этой зимой на катках на площади Дружбы в Истре и в парке «Фабричный» в Дедовске. Устанавливают их второй год подряд.

Кроме обычного катания там еще проводили праздники и развлекательные программы: ледовое шоу Татьяны Навки, мастер-классы по фигурному катанию, детские анимационные квесты и многое другое. Они оба были с искусственным охлаждением, поэтому закрыли их только в начале марта. Сейчас на площади Дружбы завершается демонтаж «Елочки», все работы будут завершены до 31 марта, чтобы освободить территорию и подготовить ее к следующим мероприятиям.

А вот каток в парке «Фабричный» скоро станет роллердромом. Там все желающие по такой же схеме, как и с коньками смогут покататься на роликах. Планируется, что уже в мае он примет первых посетителей. А уже с первыми морозами его снова переделают в каток.