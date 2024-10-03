Каталог произведений монументальной живописи начали создавать в Мытищах

Мытищинский историко-художественный музей открыл сбор волонтеров для участия в культурном проекте общественной организации «Добро.Центр». Стать соавторами альбома-каталога приглашают людей, интересующихся культурой эпохи советского модернизма.

«Добро.Центр» приглашает волонтеров культуры к участию в проекте Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. Фотографы, художники, дизайнеры и просто люди, которым интересна история советского модернизма, могут присоединиться к созданию каталога монументальной живописи.

Участники будут исследовать и фотографировать объекты, представляющие культурную ценность: витражи, экстерьерные и интерьерные росписи, витражи, сграффито, мозаики.

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