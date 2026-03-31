Каширское шоссе в Ленинском округе достроят в 2027 году
В Ленинском округе продолжаются третий и четвертый этапы реконструкции Каширского шоссе. В рамках четвертого этапа запланировано строительство транспортной развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. В настоящее время строители приступили к монтажу балок пролета эстакады, которая станет частью этой развязки.
«Продолжаем реконструкцию Каширского шоссе. Параллельно выполняются работы по устройству дождевой канализации, сборка поддерживающих устройств для демонтажа путепровода на Володарском шоссе. Общая строительная готовность объекта составляет порядка 50%», — сказал глава Минтранса Подмосковья Марат Сибатулин.
На данный момент строители работают круглосуточно, на площадке задействовано более 140 рабочих и 12 единиц техники. Завершить строительные работы и открыть рабочее движение по дороге планируется в следующем году.