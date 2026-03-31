Каширское шоссе в Ленинском округе достроят в 2027 году

В Ленинском округе продолжаются третий и четвертый этапы реконструкции Каширского шоссе. В рамках четвертого этапа запланировано строительство транспортной развязки на пересечении Каширского и Белокаменного шоссе. В настоящее время строители приступили к монтажу балок пролета эстакады, которая станет частью этой развязки.