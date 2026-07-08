Каширский регоператор вывез более 250 тысяч кубометров отходов за неделю

Специалисты Каширского регоператора продолжают поддерживать порядок на контейнерных площадках. За неделю с обслуживаемых зон вывезли свыше 250 тысяч кубометров отходов, а также там установили 115 новых емкостей, рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий.

Из контейнеров для смешанных отходов вывезли более 181 тысячи кубометров, из баков для раздельно собранных отходов — свыше девяти тысяч кубометров, из бункеров — еще 40 тысяч кубометров. Также специалисты ликвидировали 19 тысяч кубометров несанкционированных свалок, спила и смета.

Кроме того, за неделю новое оборудование разместили более чем на 40 площадках в Домодедове, Коломне, Ленинском, Дзержинском, Луховицах, Кашире, Котельниках, Серебряных Прудах, Ступине и Озерах.

Как ранее отмечал глава ведомства Игорь Даниленко, обновление инфраструктуры идет благодаря механизму льготного лизинга. В округа уже направили 400 новых бункеров.