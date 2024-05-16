Карусель в Коломне стала самой популярной за неделю в Подмосковье | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 10:02 Карусель в Коломне стала самой популярной за неделю в Подмосковье Министерство благоустройства Московской области

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Дизайнерские карусели в подмосковных парках за неделю посетили почти 15 тысяч человек. Самым популярным стал аттракцион в Коломне, на нем прокатились свыше 3,1 тысячи гостей.

Как рассказали в Минблагоустройства Подмосковья, с 6 по 12 мая карусель в Коломне посетили 3,1 тысячи человек, в Воскресенске — более 2,4 тысячи, а в Чехове — свыше 2,2 тысячи.

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Аттракционы установили для разнообразия отдыха жителей. Они оборудованы аудиосистеой и яркой иллюминацией.

«Каждая карусель имеет уникальное оформление от известного дизайнера Дениса Симачева, создавая яркую и привлекательную атмосферу для посетителей всех возрастов», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев оценил благоустройство площади в Дмитрове. Там десь заменили асфальт, установили современную нескользящую плитку, фонари с энергоэффективными светильниками, организовали систему видеонаблюдения.

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