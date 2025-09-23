Картины о Великой Отечественной войне оживили с помощью ИИ в Балашихе

В Балашихинском историко-краеведческом музее обновили постоянную экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны. В залах появились новые экспонаты, интерактивные зоны и современные технические решения, которые позволяют посетителям взглянуть на историю с новой стороны.

Особое внимание в экспозиции уделено Героям Советского Союза и полным кавалерам ордена Славы, которые защищали Родину и имели связь с Балашихой. В музее представлена карта с отмеченными местами их подвигов, что помогает лучше понять масштаб и значимость их заслуг, рассказала директор Балашихинского историко-художественного музея Елена Елистратова.

Одной из инноваций стало использование технологий искусственного интеллекта: традиционные портреты героев обрели движения и эмоции. Такой подход помогает посетителям глубже прочувствовать личности защитников Отечества и усиливает эмоциональное восприятие экспозиции.

Обновление экспозиции направлено на сохранение исторической памяти и повышение интереса молодого поколения к событиям Великой Отечественной войны. Современные технологии позволяют выстроить «диалог» с посетителями и делают музейное пространство более доступным, интерактивным и привлекательным для широкой аудитории.

Экспозиция открыта для всех желающих и приглашает познакомиться с героическим прошлым страны в новом формате.