Картину «Космонавты на Красной площади» отреставрируют в Люберцах к концу июня

Студенты Люберецкого техникума имени Героя Советского Союза, летчика-космонавта Юрия Гагарина приступили к завершающему этапу реставрации картины «Космонавты на Красной площади». Работу планируют выполнить до конца текущего учебного года.

Ребята обучаются в техникуме по специальности «Графический дизайнер». Как рассказали в учебном заведении, полотно натянули на галерейный подрамник, участки, где отсутствует краска и грунт, покрыли холодным кроликовым клеем для лучшего сцепления холста и левкаса.

«После полного высыхания клея студенты в несколько слоев нанесли грунт, при этом придерживаясь правила, чтобы его уровень оставался ниже уровня красочного слоя. После высыхания левкаса заполненные утраты обработали льняным маслом», — пояснили в Люберецком техникуме.

Сейчас холст полностью готов к заключительному этапу — тонировке масляными красками.