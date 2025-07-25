Карнавал ко Дню города пройдет в Дубне 26 июля

Программа праздника включает костюмированное шествие, конкурсы, мастер-классы, спецпоказ мультфильма и многое другое. Колонна участников пройдет в День города по улице Строителей до Молодежной поляны, где состоится награждение победителей.

Праздничная колонна карнавала будет разделена на четыре тематические группы: «О! Футбол-шоу» — костюмы спортсменов и болельщиков; «О! Мультфильмы» — герои любимых российских мультфильмов; «О! Семейный экипаж» — семьи с украшенными колясками; «О! Бобер» — наряды садоводов, цветов, фруктов, овощей и растений.

Глава Дубны Максим Тихомиров сообщил, что для юных участников состоится конкурс костюмов. Жюри выберет победителей и наградит памятными призами. «Приходите в образе любимого сказочного или мультгероя. А семьи с малышами смогут побороться за звание самой оригинально декорированной детской коляски», — рассказал руководитель муниципалитета.

Регистрация участников карнавала состоится у памятника самолету Ил-2, с 10:00 до 11:00, после чего начнется шествие. В 15:00 праздник продолжится в доме культуры «Мир», где для жителей Дубны покажут мультфильм «Лунтик. Возвращение домой».