Каркас сцены «Зеленого театра» начали устанавливать в парке Красногорска

Благоустройство продолжается в городском парке в Красногорске. Сейчас специалисты начали сварочные работы.

Параллельно подрядчик обустраивает газон для зоны павильона «Тихие игры», укладывает плитку. Также идет реставрация памятника В. И. Ленину.

На стройплощадке работают 57 специалистов и 10 единиц техники. Это экскаваторы и погрузчики.

«На центральной площади на месте клумбы восстановим в новом обличии фонтан, который был построен в парке еще в конце 1940-х годов. С годами объект пришел в негодность, а позднее был демонтирован, став историей. В планах — создать благоустроенную территорию с новым фонтаном и местами отдыха, которая настоящей станет изюминкой парка и еще одной точкой притяжения», — отметил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

Основной акцент при благоустройстве планируют сделать на исторической составляющей.