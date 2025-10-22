Кардиологическое отделение откроют до конца года в Наро-Фоминске

Открытие модернизированного кардиологического отделения в Наро-Фоминской больнице запланировано на конец года. Несмотря на то, что капитальный ремонт здания был завершен, возникли непредвиденные обстоятельства, связанные с отсутствием лифтового оборудования, что стало основной причиной задержки ввода объекта в эксплуатацию.

Невозможность обеспечить транспортировку пациентов, особенно тех, кто находится в тяжелом состоянии, на третий этаж, где расположено отделение реанимации, вынудило отложить открытие обновленного отделения. Для оценки текущего состояния объекта и контроля за ходом работ на днях состоялась инспекция, в которой приняли участие заместитель председателя Московской областной Думы Олег Рожнов, начальник территориального управления Евгений Клюшкин, главный врач Наро-Фоминской больницы Сергей Сидоренко, а также представители общественного контроля. Совместно они оценили ход работ, выявили проблемные моменты и наметили пути их решения.

Благодаря совместным усилиям руководства округа и области, вопрос удалось решить в кратчайшие сроки. Монтаж лифтов станет заключительным этапом в подготовке отделения к приему пациентов. Параллельно с этим ведутся работы по установке новой трансформаторной подстанции.

Как сообщил главный врач Наро-Фоминской больницы Сергей Сидоренко, все помещения кардиологического отделения отремонтированы в полном соответствии с брендбуком медицинских учреждений Подмосковья. Кроме того, на первом этаже отделения планируется разместить дневной стационар. Благодаря оперативному решению вопроса с лифтовым оборудованием, отделение кардиологии сможет принять первых пациентов уже в конце этого года.