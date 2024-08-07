Кардиолог Юрий Лещинский пополнил штат городской поликлиники № 1 в Лобне

В Лобненскую городскую поликлинику № 1 на работу принят новый врач-кардиолог Юрий Лещинский. Специалист окончил Донецкий государственный медицинский университет имени Горького по специальности «Лечебное дело», а затем продолжил обучение в интернатуре по специальности «терапия» и прошел профессиональную подготовку по кардиологии.

Юрий Лещинский подчеркнул, что стать хорошим врачом — значит обладать глубокими знаниями, а также терпением, спокойствием, любовью к людям, и в то же время твердостью и огромным чувством ответственности. Необходимо постоянно продолжать учиться и совершенствоваться, так как в этой профессии ошибаться нельзя.

Напомним, что в привлечении специалистов в больницы Подмосковья активно помогают меры социальной поддержки, такие как «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Соципотека», «Земля врачам», «Компенсация аренды съемного жилья» и другие инициативы, направленные на улучшение медицинского обслуживания в регионе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о реализации программы соципотеки.

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