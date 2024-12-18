Кардиолог из Мытищ напомнил об опасности энергетиков для детей

С 16 по 22 декабря Минздрав России организует Неделю популяризации здорового питания, в рамках которой специалисты акцентируют внимание на важности выбора напитков для поддержания здоровья. Одной из ключевых тем стала проблема употребления энергетических напитков среди молодежи и подростков.

Сегодня энергетики стали привычной частью рациона многих подростков, особенно в возрасте 13–14 лет. Однако их регулярное употребление может нанести серьезный вред организму, который находится в стадии активного роста. Энергетические напитки содержат высокие дозы кофеина — натурального или синтетического, а также глюкозу, что быстро формирует зависимость. Если для взрослого человека безопасная суточная доза кофеина составляет до 400 миллиграммов, то для подростка она не должна превышать 100 миллиграммов, включая все продукты, содержащие этот стимулятор: чай, кофе, шоколад и другие.

Заведующая Региональным сосудистым центром Мытищинской больницы Элеонора Тулякова подчеркнула, что человек, регулярно употребляющий энергетики в подростковом возрасте, может со временем столкнуться с серьезными последствиями. Организм в этот период претерпевает значительные физиологические изменения, сердце находится в состоянии роста. Употребление таких напитков может привести к тахикардии, нарушению сна, частым головным болям, а в тяжелых случаях — к обморокам, судорогам и даже галлюцинациям.

Кроме того, регулярное употребление энергетических напитков негативно сказывается на нервной и сердечно-сосудистой системах, а также раздражает слизистую пищеварительного тракта, что может привести к проблемам с желудком, кишечником, поджелудочной железой и печенью.

Стоит отметить, что Московская область стала одним из первых регионов России, где были введены ограничения на продажу энергетиков несовершеннолетним. В августе 2023 года был подписан федеральный закон, запрещающий продажу безалкогольных тонизирующих напитков лицам младше 18 лет. Этот документ вступит в силу с 1 марта 2025 года.