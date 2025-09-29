Кардиолог Домодедовской больницы назвал способы сохранения здоровья сердца

День сердца отмечают во всем мире 29 сентября. Кардиолог Домодедовской больницы Леонид Гинзбург поделился рекомендациями по сохранению здоровья органа.

Врач подчеркнул, что большинство случаев преждевременной смерти от болезней сердца и сосудов можно предотвратить, если своевременно принять меры.

«Основной враг наших сосудов — атеросклероз. Причины его образования многообразны: это нарушение липидного обмена вследствие неправильного питания и малоподвижного образа жизни, гипертоническая болезнь, нарушения ритма сердца, генетическая предрасположенность», — объяснил Леонид Гинзбург.

Важно вовремя обратить внимание на тревожные симптомы, среди которых нестабильность пульса и артериального давления, болезненные ощущения в грудной клетке, появление одышки даже при незначительной физической активности, повышенная усталость, отеки ног и регулярные головные боли.

Согласно статистике, более половины людей в возрасте от 30 до 65 лет периодически испытывают подобные симптомы, однако за помощью обращается лишь каждый третий.

«Регулярное прохождение ЭКГ и контроль за уровнем холестерина позволяют выявить проблемы на самой ранней стадии. Среди других основных мер: отказ от курения, так как это главный „провокатор“ инфарктов. Сбалансированное питание: упор на овощи и фрукты, варенные и приготовленные на пару блюда. Консультация с диетологом поможет составить персональный рацион», — отметил Гинзбург.

Он напомнил, что сердце, как и любую другую мышцу можно и нужно тренировать. Для этого подходят быстрая ходьба, бег, катание на велосипеде и плавание.

Медики напоминают, что сделать первый шаг с здоровому сердцу можно уже сегодня — отказаться от использования лифта, выйти на прогулку или начать регулярно измерять давление.

Кроме того, рекомендуется пройти диспансеризацию. Запись доступна на региональном портале государственных услуг в разделе «Здоровье», по единому номеру 122, с помощью инфомата в поликлинике или через бота в Telegram.