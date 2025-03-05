Каратисты из Щелкова выиграли международный фестиваль спортивных единоборств

Спортсмены продемонстрировали высокие результаты на Патриаршем международном фестивале спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского», проходившем в спортивном комплексе «Арена Мытищи». Турнир, посвященный просветителю Японии, проводится ежегодно с 2011 года.

В этом году соревнования собрали более 4500 спортсменов, представляющих 60 регионов России и семь зарубежных стран. Также участие принимали спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Возрастной диапазон участников был от 10 лет и старше.

В рамках фестиваля прошли соревнования по 16 различным видам спорта. В турнире по каратэ за медали боролись более 400 спортсменов, представляющих Москву, Воронежскую, Московскую, Тверскую области и Красноярский край.

Команда каратистов из Щелкова завоевала первое место в командном зачете. Вероника Ефимова получила серебряную медаль в категории ката среди участников 14-15 лет, Кира Ефимова выиграла «бронзу» в этой же категории в возрастной группе восемь-девять лет. Степан Фомичев занял третье место в категории ката среди участников 12-13 лет.