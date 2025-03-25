Каратисты из Лобни стали призерами межрегиональных соревнований
Воспитанники клуба карате Shinobi Karate Club центра боевых искусств «Молодая гвардия» из Лобни успешно выступили на межрегиональном турнире WKF «Тверской вызов». Они привезли сразу несколько медалей.
Соревнования состоялись в Твери. Участниками стали свыше 600 спортсменов из 14 регионов России.
Спортсмены из Лобни выступили в нескольких возрастных категориях. Так, Александра Кибирева стала победительницей в категории «д ката 10-11 лет».
Лучшим в категории «м ката 12-13 лет» оказался Александр Миронов. Второе место в категории «м ката 10-11 лет» занял Евгений Ахметов. Также бронзовым призером в категории «м ката 12-13 лет» стал Николай Развалов.
Ребята тренируются под руководством Ивана Ларина и Павла Кувшинова.
Ранее мы рассказывали о том, что чемпионат России по карате прошел в Лобне. Турнир собрал более 1200 участников из 26 регионов страны.