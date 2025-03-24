Чемпионат России по карате прошел в Лобне

Соревнования по по карате-до сито-рю Open Russia Shito ryu принимал городской Дворец спорта. Турнир собрал более 1200 участников из 26 регионов России.

Всего во время чемпионата спортсмены провели 1207 зрелищных и упорных поединков, которые судили 60 квалифицированных специалистов.

Турнир организовали Федерации карате сито-рю России и Московской области, а также лобненская школа карате «Кобудо Тацудзин», основанная чемпионом России, Европы и Мира Вениамином Гармаевым.

На торжественном открытии чемпионата перед зрителями и участниками выступил детский образцовый хореографический ансамбль «Сувенир» под руководством Светланы Благовой.

По итогам соревнований каратисты из Лобни, выступавшие в составе сборной Подмосковья, снова подтвердили свой высокий уровень. Команда завоевала в общей сложности 192 медали. 82 награды выиграли спортсмены из Липецкой области. Третий результат в командном зачете показала сборная Москвы с 38 медалями.