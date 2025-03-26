Каратисты из Лобни стали призерами межрегионального турнира

Соревнования по карате WKF «Первые шаги» завершились в Подмосковье. В турнире приняли участие воспитанники клуба карате Shinobi karate club Центра боевых искусств «Молодая гвардия» из Лобни.

Соревнования собрали более 500 спортсменов из шести регионов России. Лобненские спортсмены показали высокие результаты и завоевали в различных возрастных категориях шесть призовых мест.

Серебряными призерами стали Полина Козлова, Ярослав Юдко и Алена Ильинова. Бронзовые награды выиграли Арсений Чередин, Кирилл Лобушев и Полина Гапанович. Подготовил спортсменов к соревнованиям тренер Иван Ларин.

Карате — один из самых популярных видов спорта у жителей Лобни. В городе постоянно проводятся соревнования различного уровня.

Ранее мы рассказывали о том, что в Лобне прошел чемпионат России по карате. Турнир собрал более 1200 участников из 26 регионов страны.