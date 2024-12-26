Каратисты из Люберец выиграли 10 медалей на областном первенстве

Спортсмены из Люберец отлично выступили на первенстве Московской области по киокусинкай. Они завоевали 10 медалей различного достоинства.

Ребята выступили на соревнованиях среди юношей и девушек 10-17 лет. Всего участниками стали около 450 спортсменов Подмосковья.

Команда из Люберец забрала три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Победителями стали Арсен Нерсесян, Таисия Шаталова и Владислав Климов. Серебряными призерами — Матвей Ковальчук и Кирилл Завгородний.

Бронза оказалась в руках у Святослава Порунова, Вадима Колосова, Ирины Ходаковской, Степана Гончарова, Владислава Ковальчука.

Отметим, что это были отборочные соревнования. Теперь спортсмены из Люберец вошли в состав сборной Московской области. Они представят регион на чемпионате России в следующем году.