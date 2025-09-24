Каратисты из Балашихи выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях

Представители балашихинского спортивного клуба «Дельта» успешно выступили на турнире по киокусинкай карате «Московский Кайман». В ходе состязаний каратисты сумели пополнить копилку достижений клуба одной золотой медалью и двумя бронзовыми наградами.

Юный спортсмен Карим Нигметзянов принял участие в соревнованиях в возрастной категории 14-15 лет, выступая в весе до 65 килограммов. Серия побед позволила ему стать абсолютным чемпионом турнира — все пять проведенных поединков завершились триумфом спортсмена.

Успешно выступив в весовой категории до 65 килограммов, Хаким Нигметзянов получил бронзовую награду. Артем Данилов также стал бронзовым призером, но уже в категории свыше 75 килограммов.

«Хаким и Карим Нигметзяновы подтвердили свои спортивные звания кандидатов в мастера спорта, а Артем Данилов впервые выполнил на этом турнире норматив КМС. Уже 1–2 ноября Карим Нигметзянов будет защищать честь страны в составе сборной России на международном турнире, который пройдет в Казани», — рассказал тренер Дмитрий Бирюков.

В соревнованиях приняли участие свыше 500 спортсменов, представлявших 33 региона Российской Федерации.