Каратистки из Лобни завоевали серебро на всероссийских юношеских играх

Воспитанники лобненской школы каратэ «Кобудо Тацудзин» успешно выступили на всероссийских открытых юношеских играх боевых искусств, которые проходят в Витязево. В третий день соревнований две серебряные медали в дисциплине кумитэ завоевали Мария Сорокина и Полина Жижина.

Девушки стали призерами в составе сборной команды Московской области в возрастной категории 12-13 лет. Их одноклубница, Полина Ярцева, также добилась успеха, заняв второе место в категории 14-15 лет.

Напомним, что в городском округе Лобня уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь функционирует около 20 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно демонстрируют высокие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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