Сегодня 16:17 Каратистки из Лобни победили на всероссийских соревнованиях 0 0 0 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня Подмосковье

Спортсмены

Награды

Лобня

Лобненские каратисты достойно представили город на всероссийском турнире, посвященном памяти Героя Советского Союза полковника Бояринова. Соревнования, проходившие в Смоленске с 21 по 23 ноября, собрали более 800 юных спортсменов из 25 регионов страны, которые состязались в дисциплинах ката и кумитэ.

Особенно порадовали выступления воспитанниц лобненского клуба «Мастер» под руководством тренера Дениса Дубинина. Вероника Гашникова в возрастной категории юниоров 16-17 лет и София Попп среди девочек 8-9 лет завоевали золотые медали, продемонстрировав высочайший уровень мастерства.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Не менее впечатляющими были результаты воспитанников школы каратэ «Кобудо Тацудзин», подготовленных Павлом Бондаренко. Анастасия Галко и Владимир Дружинин заняли вторые места в кумитэ. Важно отметить, что Анастасия Галко выполнила норматив Мастера Спорта, а Владимир Дружинин — кандидата в мастера спорта, что является значительным достижением.

Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня 1/2 Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня 2/2

Эти успехи подтверждают, что в Лобне уделяется большое внимание развитию детско-юношеского спорта. Городские власти и спортивные организации создают все необходимые условия для тренировок и подготовки спортсменов высокого уровня по различным видам единоборств.