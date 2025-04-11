Каратистка из Мытищ стала серебряным призером первенства России

С 20 по 24 октября в городе Орел прошло первенство России по всестилевому каратэ, которое собрало более 1,2 тысячи лучших спортсменов из 61 региона страны. Это масштабное событие стало настоящим праздником для любителей боевых искусств, а также важной площадкой для выявления талантливых молодых спортсменов.

Соревнования проводились в различных дисциплинах и весовых категориях, что позволило участникам продемонстрировать весь спектр своих навыков и умений.

Одним из ярких моментов соревнований стало выступление воспитанницы мытищинской спортивной школы Вероники Любезновой. Юная спортсменка продемонстрировала высокий уровень мастерства и волю к победе, пройдя сложный путь к финалу в дисциплине ОК (общий контакт) в весовой категории до 60 килограммов. В упорной борьбе Вероника завоевала серебряную медаль, уступив лишь в финальном поединке.

Серебряная медаль Вероники Любезновой — это не только личный триумф, но и пример для подрастающего поколения спортсменов Мытищ. Ее достижение подчеркивает высокий уровень подготовки в спортивной школе «ЦДЮС».