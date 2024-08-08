Каратист Николай Развалов из Лобни завоевал бронзу на международном турнире

Ученик школы № 9 городского округа Лобня Николай Развалов в составе сборной команды Московской области успешно выступил на Международном турнире по каратэ Russia Open. Он прошел в Краснодарском крае на базе академии единоборств на федеральной территории «Сириус».

В соревнованиях приняли участие более 700 спортсменов из 57 регионов России и девяти стран мира. Николай продемонстрировал высокий уровень мастерства и завоевал третье место в категории «ката, юноши 12-13 лет».

Это достижение подчеркивает значимость спортивного развития в городском округе Лобня. Здесь активно функционирует около 20 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Наиболее популярными видами спорта являются футбол, фехтование, баскетбол, скандинавская ходьба, плавание, художественная гимнастика, каратэ, дзюдо и хоккей.

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