Капсулу времени заложили под новую пристройку к школе № 12 в Мытищах

Среди гостей были представители депутатского корпуса, школьники и их родители, которые очень ждали начала строительства пристройки, так как это значительно снизит нагрузку на основной корпус образовательного учреждения.

«Вместе с инициативной группой родителей будем регулярно контролировать ход работ, чтобы завершить строительство точно в срок», — прокомментировала Юлия Купецкая, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».

Этап подготовки, по словам Юлии Купецкой, был непростым и достаточно долгим, но самое главное — это результат. Чуть больше года — и пристройка откроет двери для учащихся. Будут здесь спортивный и актовый залы, пищеблок, мастерские для уроков труда. Прилегающую территорию оборудуют площадками для занятий спортом и игровыми зонами.