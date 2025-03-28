Капсулу времени заложили под новую пристройку к школе № 12 в Мытищах

Участие в торжественной церемонии закладки капсулы времени приняли секретарь отделения партии «Единая Россия» Юлия Купецкая, председатель Совета депутатов Андрей Гореликов, заместитель генерального директора «Региональной строительной производственной компании» Алексей Максимов и Елена Карманова — директор школы № 12.
Среди гостей были представители депутатского корпуса, школьники и их родители, которые очень ждали начала строительства пристройки, так как это значительно снизит нагрузку на основной корпус образовательного учреждения.
Рассчитано здание на 288 учеников. Откроется пристройка 1 сентября 2026 года. Строительство стало возможным благодаря партийному проекту «Новая школа».
«Вместе с инициативной группой родителей будем регулярно контролировать ход работ, чтобы завершить строительство точно в срок», — прокомментировала Юлия Купецкая, секретарь местного отделения партии «Единая Россия».
Этап подготовки, по словам Юлии Купецкой, был непростым и достаточно долгим, но самое главное — это результат. Чуть больше года — и пристройка откроет двери для учащихся. Будут здесь спортивный и актовый залы, пищеблок, мастерские для уроков труда. Прилегающую территорию оборудуют площадками для занятий спортом и игровыми зонами.
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