Капсулу времени заложат в фундамент мемориала в Химках 9 Мая | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 15:22 Капсулу времени заложат в фундамент мемориала в Химках 9 Мая Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Мемориал, посвященный солдатам Великой Отечественной войны и бойцам специальной военной операции, появится в Химках. В День Победы в основание будущего памятника заложат капсулу времени.

Предложение возвести монумент защитникам Отечества выдвинули сами жители. Идею поддержал глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и местные депутаты.

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Композиция будет состоять из двух фигур воинов разных эпох — героя Великой Отечественной войны и бойца специальной военной операции. Памятник появится на пересечении проспекта Мира и улицы Победы. Надпись, которую нанесут на постамент, выберут сами жители округа.

Территорию у монумента также облагородят: здесь высадят аллею героев трудовой славы и установят бюсты заслуженных героев Отечества.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с учениками лицея возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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