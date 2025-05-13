«Капсулу Победы» передали в Музей боевой славы в Коломне

В год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Коломна присоединилась к всероссийскому проекту «Капсула Победы». Послание передали на хранение в Музей боевой славы, его распечатают через 20 лет.

Проект «Капсула Победы» посвятили сохранению исторической памяти о трудовом подвиге советского народа во время войны. Ее создали на моторном заводе в Ярославле. Там в годы Великой Отечественной войны выпускали артиллерийские снаряды. В капсуле, напоминающей по форме боеприпас, запечатали послания будущим поколениям и воспоминания ветеранов.

«Мы пишем вам из 2025 года, нас разделяет 20 лет, за эти годы многое изменится. Мир будет другим: новые технологии, открытия, достижения. Но одно должно остаться неизменным — память о той страшной войне и великом подвиге наших с вами предков», — написано в письме потомкам.

Капсулу откроют в 2045 году во время празднования 100-летия Великой Победы.

«Это дань уважения героическому труду народа, ковавшего Победу в Великой Отечественной войне. О великом подвиге наших земляков нам напоминает почетное звание „Город трудовой доблести“, присвоенное Коломне президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в мае 2021 года», — отметил глава Коломны Александр Гречищев.