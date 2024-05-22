Капремонт водопроводных сетей начался в деревне Большое Буньково

Девять километров сетей холодного водоснабжения капитально отремонтируют в деревне Большое Буньково. Работы уже начались, об отсутствии воды в домах жителей будут предупреждать.

Чистой водой обеспечат порядка четырех тысяч жителей микрорайона Фабрики, Рабочего переулка, улиц Демонстрационной, Фабричной, Буньковской, Пролетарской, Самохвалова и Рабочей, а также поселка Затишье. Работы проведут по госпрограмме Московской области.

«Ремонт довольно масштабный, но мы планируем провести основные работы в этом году. Безусловно, сейчас они вызовут неудобства у жителей, потому что будут частые отключения. Прошу всех отнестись с пониманием. Жителей будут информировать обо всех этапах работ и всех планируемых отключениях. Кроме того, будет организован подвоз воды», — рассказал глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

Масштабные работы завершат к декабрю 2025 года.

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