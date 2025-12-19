Капремонт водопровода в селе Анискино завершат в октябре 2026 года

На Центральной улице села Анискино продолжается капитальный ремонт водопровода. На текущий момент стройговность объекта превышает 70%. Завершить все работы по обновлению планируют в октябре 2026 года.

Всего замене подлежит 5,5 километра изношенных водопроводных сетей. Рабочие уже смонтировали порядка 2,8 километра.

Параллельно с этим ведется обустройство инфраструктуры. Уже установлено более 70 из 147 запланированных колодцев, 10 из 17 пожарных гидрантов. Также осуществляются земляные и демонтажные работы, монтаж арматуры и благоустройство.

На объекте задействованы девять специалистов и пять единиц техники.

Контролирует качество и следит на сроками выполнения Управление технадзора капремонта Московской области.