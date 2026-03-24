Капремонт водоподъемных труб на ВЗУ завершили в Воскресенске

Специалисты Мособлводоканала провели техническое обслуживание на скважине водоузла «Белоозерский». Работы обеспечили стабильное водоснабжение для более 13 тысяч жителей.

Водоразборный узел — это инженерно-технический комплекс для забора воды из подземных источников. Водоподъемные трубы выполняют ключевую функцию транспортировки воды: их исправность важна для бесперебойной подачи ресурса, так как даже небольшие повреждения могут привести к перебоям.

На водоузле «Белоозерский» установлены стальные сварные трубы, которые отличаются долговечностью и прочностью. Однако даже качественный материал со временем требует профилактического ремонта и замены отдельных элементов из-за естественного износа и воздействия окружающей среды.

Проведенные работы позволили не только обновить оборудование, но и повысить надежность системы водоснабжения в районе.