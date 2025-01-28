Капремонт в детском саду на Советской улице в Балашихе завершат к 1 сентября

В дошкольном отделении гимназии № 1, расположенном на Советской улице, дом № 34, в Балашихе завершили большую часть демонтажных работ. Учебное заведение откроет двери для воспитанников 1 сентября.

В здании детского сада обновят фасад, выполнят внутреннюю отделку помещений, благоустроят прилегающую территорию, а также поменяют малые архитектурные формы и часть ограждений. Обновленное образовательное учреждение будет готово к приему малышей 1 сентября 2025 года.

Кроме того, в этом году также запланировали капитальный ремонт других учебных заведений, включая школу № 32 на улице Крупской, школу № 18 в микрорайоне Агрогородок и дошкольное отделение № 17 средней образовательной школы № 7 на улице Маяковского, дом № 6.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве 25 детских садов в Подмосковье.