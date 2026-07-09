Капремонт в 20 многоквартирных домах завершили в Люберцах с начала года

В Люберцах продолжается масштабная программа капитального ремонта многоквартирных домов. С начала года строительные бригады полностью завершили капремонт в 20 домах.

В настоящий момент работы ведутся одновременно еще по 61 адресу. Всего в 2026 году планируют отремонтировать 182 дома.

«Особое внимание уделяется обновлению кровель. В 2026 году ремонт крыш запланирован в 135 многоквартирных домах. Уже полностью выполнены работы по восстановлению кровли в семи домах: в поселке Красково (проезд 2-й Осоавиахимовский, дом 10А), в поселке Малаховка (Быковское шоссе, дома 12 и 56), в поселке Октябрьский (улица Дорожная, дом 3), а также в Люберцах на улицах Кожуховской, дом 11, Льва Толстого, дом 21 и Урицкого, дом 12А», — отметил глава округа Владимир Волков.

В активной стадии ремонта находятся еще 43 кровли. Кроме того, в 27 домах специалисты обновят инженерные коммуникации, капитально отремонтируют два фундамента и два подвала, в девяти домах заменят 39 лифтов. С полным перечнем адресов можно ознакомиться на сайте люберцы.рф.