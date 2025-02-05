Капремонт трех школ и двух детских садов завершат в Подольске к сентябрю

В Подольске запланировано завершение капитального ремонта трех школ и двух детских садов к 1 сентября этого года в рамках программы, инициированной губернатором Московской области Андреем Воробьевым. В настоящее время обновление проходит в корпусе гимназии имени Подольских курсантов, расположенном на проспекте 50 лет Октября, а также в корпусах лицея № 5 на улице Февральская и школы № 20 на улице Победы.

Ремонтные работы также ведутся в дошкольных отделениях школы № 19 на улице Кирова и школы № 24 на Красногвардейском бульваре.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов отметил, что все образовательные учреждения будут оснащены новой мебелью и техникой.

«Позаботимся заранее о контрактах, где пропишем четкие сроки доставки всего оборудования. Особое внимание уделим спортивным объектам, которые появятся у школ-новостроек», — добавил Григорий Артамонов.

Планируется, что стадионы и спортивные площадки будут оснащены камерами системы «Безопасный регион», а также отдельными входами для местных жителей.

В Подольске также строится новая школа на 1100 мест на улице Победы в микрорайоне Климовск и пристройка на 200 мест к школе № 29 имени П. И. Забродина. Инвесторы выполняют свои обязательства по возведению школы на 500 мест в жилом комплексе «Новая Щербинка», а также дошкольного отделения на 160 мест в школе «Бородино», расположенной в ЖК «Каскад Парк» рядом с деревней Бережки.

В планах на текущий год также запланировано строительство учебного заведения в микрорайоне Красная Горка, а на улице Садовой в 2026 году ожидается открытие школы на 1100 мест.