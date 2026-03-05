Капремонт тепломагистрали в Дзержинском завершат осенью этого года

В Дзержинском подрядчик приступил к капитальному ремонту основной тепломагистрали. Она идет от городской ТЭЦ № 22 до тепловой камеры у дома № 7 на улице Шама.

Ход работ проверил глава муниципалитета Владимир Волков. Он отметил, что теплосеть имеет высокий износ. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева объект включили в госпрограмму в приоритетном порядке.

Диаметр магистрали — 720 миллиметров, протяженность — почти 600 метров. Также в летний период работы проведут еще на трех участках, которые расходятся от главной трассы: От ТК-03 у дома № 2б на улице Угрешской до ТК-73 у ЦТП-21 около дома № 7 на улице Шама; от ТК-44 около дома № 6а, строение 1, на площади Дмитрия Донского до ТК-67/1 около дома № 20 на улице Ленина; и от ТК-81 около дома № 15 на улице Лесной до ТК-25 около дома № 10 на улице Лесной.

Кроме того, капитально отремонтируют шесть центральных тепловых пунктов: ЦТП-27 (улица Лесная, около дома № 3); ЦТП-Центральной бойлерной (улица Академика Жукова, дом № 29а); ЦТП-2 (улица Лермонтова, около дома № 42); ЦТП-5 (улица Лесная, около дома № 12б); ЦТП-6 (улица Томилинская, около дома № 20а) и ЦТП-24 (улица Угрешская, около дома № 12).

После завершения всех работ качество теплоснабжения улучшится у более чем 60 тысяч жителей Дзержинского. Завершить капремонт планируют до начала отопительного сезона.