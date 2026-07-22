Капремонт спортзала завершили в школе № 14 в Мытищах

Глава Мытищ Юлия Купецкая совместно с сотрудниками администрации посетила школу № 14 для проверки капитального ремонта. Основная часть работ в спортивном зале уже завершена, и новый зал встретит учащихся в День знаний.

В спортзале обновили инженерные системы, полностью обустроили вентиляцию и сделали новую переходную галерею. Прежними остались только колонны и перекрытия. Весь необходимый инвентарь для занятий физическими активностями уже завезен. В дальнейшем будет выполнен монтаж стенового протектора, а на прилегающей территории установят новые опоры освещения и секции забора.

«Следующий шаг — подготовка проекта по обновлению основного здания школы. На сегодняшний день заключен договор и определен подрядчик на проведение проектно-изыскательных работ», — отметила Юлия Купецкая.

После завершения всех этапов капремонта школа сможет принимать детей в обновленных и комфортных помещениях.