Капремонт пройдет в 243 домах в Воскресенске в 2025 году

Программу капитального ремонта продолжают реализовывать в Воскресенске. В этом году обновления ждут почти 250 домов.

Вопрос обсудили накануне на совещании с представителями Фонда капитального ремонта Московской области. Участие в нем принял глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Так, в рамках региональной программы в 2025 году в домах проведут 904 вида работ. Уже сейчас ремонт провели в 57 многоквартирных домах Воскресенска.

Работы продолжаются в 34 домах. Подробнее о программе капремонта в округе можно узнать на сайте.

Специалисты напоминают, что для замены стояков систем водоснабжения, отопления и канализации коммунальщики и собственники квартир должны обеспечивать доступ в помещения дома, к подвалам и чердакам для предварительного осмотра. Иначе дом могут исключить из списка программы капитального ремонта.