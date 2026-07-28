Капремонт подъездов в Мытищах завершат к началу сентября

В Мытищах продолжается капитальный ремонт подъездов многоквартирных домов. Ход работ проверили на улице Мира и Олимпийском проспекте.

24 июля заместитель главы городского округа Александр Хаюров совместно с представителями депутатского корпуса и Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провел выездное совещание на объектах капитального ремонта подъездов.

В доме № 6 на улице Мира обновляют четыре подъезда. Сейчас подрядчик завершает основные работы.

«Осталось установить новые почтовые ящики, устранить замечания, поступившие от жителей, и провести генеральную уборку. До середины следующей недели ремонт должен быть полностью завершен», — сообщил Александр Хаюров.

В первом корпусе дома № 19 на Олимпийском проспекте подрядная организация уже приступила к ремонту двух подъездов. После их завершения специалисты начнут работы еще в двух.

Полностью завершить капитальный ремонт на объекте планируется до начала сентября.