Капремонт Москворецкой гимназии в Воскресенске завершится в 2025 году

Работы по капитальному ремонту здания Москворецкой гимназии стартовали в городском округе Воскресенск. Их окончание запланировано в августе 2025 года.

В ходе ремонта предусмотрено комплексное обновление здания. Будут отреставрированы кровля и фасад, заменят сантехнику, все инженерные системы, внутреннюю отделку помещений. Для гимназии будет приобретено оборудование и мебель в классы, спортивный зал и пищеблок.

Команда из 23 специалистов уже приступила к демонтажным работам. Капитальный ремонт объекта образования ведется в рамках президентского проекта. Общая площадь здания составляет 4 536 квадратных метров.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе еще 40 отремонтированных и 39 новых школ. Он добавил, что в этом году свыше 1,085 миллиона ребят сели за парты, из них 115 тысяч — первоклассники.

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