Капремонт многоэтажек в Подмосковье выполнили на треть

Свыше четырех тысяч домов вошло в план капремонта жилых домов в Подмосковье с 2023 по 2025 год. Его выполнили более чем на треть, отметили в Мособлдуме .

В Московской области — самая большая во всей России программа капитального ремонта. Она охватывает 44 тысячи многоэтажек.

С момента старта прошло свыше 10 лет. Ремонт провели более чем в 17 тысячах домов.

Состоялось заседание комитета Мособлдумы по стройполитике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству.

«Все чаще мы проводим открытые форматы и обсуждаем вопросы с жителями, которых это непосредственно касается. Область ЖКХ особенно чувствительна для них, поэтому стараемся максимально погружаться в ситуации и вместе приходить к решению», — сказал заместитель председателя Мособлдумы Олег Рожнов.

Одно из важных решений на будущий трехлетний план — контракты с подрядными организациями на один год, а не на три, как это было прежде.

«Это позволит проводить работу быстрее, так как у подрядчика не будет возможности растягивать какие-либо задачи», — заключил председатель комитета Олег Гаджиев.