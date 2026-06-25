Капремонт лицея имени Менделеева близится к завершению

В лицее имени Менделеева в городе Клин завершается капитальный ремонт. Строители выполнили уже три четверти работ и готовятся к финишной отделке здания.

На втором и третьем этажах здания рабочие закончили выравнивание стен и потолков, а полы сделали наливными с полусухой стяжкой для укладки линолеума. В коридорах, на лестницах и в холлах уже положили керамогранит. На первом этаже рабочие шпаклюют стены и дверные проемы, в некоторых кабинетах школы монтируют плитку на стены.

Параллельно с отделочными работами строители прокладывают новую разводку электричества, водопровода, канализации и слаботочных сетей. В начале июля начнут устанавливать розетки, выключатели, смесители и унитазы.

Особенность ремонта в том, что в оформлении интерьера участвуют резчики мастерской художника Алексея Шилова. Они создают рисунки в технике сграффито на сюжеты книг клинского писателя А. Гайдара. Также в школе появится большая картина с изображением Менделеева на воздушном шаре над местными достопримечательностями.

Снаружи уже подготовили основание под спортядро. Для детей впервые сделают мини-стадион с беговой дорожкой на 200 метров, универсальной площадкой для занятий спортом и прыжков в длину с ямой с песком. Поверхность застелют резиновой крошкой. Не забудут и о футбольном поле с искусственным газоном площадью 2,7 тысячи квадратных метров.

На территории лицея подрядчик провел кабели для наружного освещения. Пожарные проезды, дорожки и площадку перед лицеем заасфальтируют. Кроме того, начали устанавливать забор длиной 600 метров, который варят и красят на площадке.

На объекте работают 80 человек и четыре единицы техники. Открытие лицея запланировано на первое сентября благодаря национальному проекту и госпрограмме Подмосковья «Строительство и капремонт объектов социнфраструктуры».