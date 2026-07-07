Капремонт Липицкой школы вышел на финальный этап в Серпуховском округе

Капитальный ремонт здания Липицкой школы имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова выполнен на 80%. Обновленное образовательное учреждение откроет двери для 580 учеников к началу нового учебного года.

В Серпуховском округе продолжается капитальный ремонт четырех школ. Одним из крупнейших объектов остается Липицкая школа имени Героя Советского Союза Е. П. Тарасова, где масштабное обновление здания проводится впервые за 55 лет. Работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Ежедневно на строительной площадке трудятся 55 специалистов.

«Сегодня строительная готовность объекта составляет 80 процентов. Все работы идут по графику, и мы делаем все необходимое, чтобы школа встретила учеников полностью обновленной к 1 сентября», — заявили представители подрядной организации.

В здании полностью заменили инженерные коммуникации, включая системы электроснабжения, водоснабжения, отопления и вентиляции. На первом этаже продолжается чистовая отделка помещений и сборка новой мебели. На втором и третьем этажах завершены покраска стен, укладка напольных покрытий и монтаж большей части дверей.

Фасад школы готов на 95 процентов. Сейчас специалисты завершают установку входных групп и козырьков. На прилегающей территории уже обновили покрытие спортивной площадки и подъездных путей. В ближайшее время строители приступят к благоустройству, устройству газонов и монтажу малых архитектурных форм.

После завершения капитального ремонта школа станет более современной и комфортной для образовательного процесса. Обновленное здание примет 580 учеников 1 сентября.