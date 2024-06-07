Капремонт кровли дома № 71 на Красной улице завершили в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов продолжается в Солнечногорске. Специалисты подрядной организации «Лидер-Строй» завершили капитальный ремонт плоской кровли дома № 71 на улице Красная.

Здесь демонтировали старую кровлю, сделали защитный гидроизоляционный слой, положили утеплитель толщиной 150 миллиметров, пароизоляцию, армирующую сетку, стяжку, грунтовку, два слоя гидроизоляции, а также выполнили ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю, ограждения.

«Все работы выполняют при строгом соблюдении мер безопасности: исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж, заполняют журналы работ и техники безопасности. За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля Управления технического надзора капитального ремонта», — отметил начальник управления жилищно‑коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Солнечногорск Роман Комиссаров.

Всего в этом году в городском округе Солнечногорск капитальный ремонт проведут в 87 многоквартирных домах. Кровлю обновят в 32 из них. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе благоустройства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Свыше 35 соглашений на 160 млрд рублей. Зампред правительства Подмосковья Зиновьева — о результатах ПМЭФ

Вежливые люди на борту. Как в США отреагировали на визит «Адмирала Горшкова» на Кубу

Борьба за человеческий капитал. Какие задачи стоят по развитию городской среды в России

Импортозамещение, автопром и цифровизация. Главные направления развития Подмосковья обозначили на ПМЭФ

Правительство Москвы подписало соглашения для финансовой поддержки промышленных компаний

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте