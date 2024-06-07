Капремонт кровли дома № 71 на Красной улице завершили в Солнечногорске

Здесь демонтировали старую кровлю, сделали защитный гидроизоляционный слой, положили утеплитель толщиной 150 миллиметров, пароизоляцию, армирующую сетку, стяжку, грунтовку, два слоя гидроизоляции, а также выполнили ремонт вентиляционных шахт и выходов на кровлю, ограждения.

«Все работы выполняют при строгом соблюдении мер безопасности: исполнители при работах на высоте используют каски и страховочные тросы, а перед началом каждого рабочего дня проходит инструктаж, заполняют журналы работ и техники безопасности. За соблюдением строительных норм и правил в ежедневном режиме следят эксперты строительного контроля Управления технического надзора капитального ремонта», — отметил начальник управления жилищно‑коммунального хозяйства и экологии администрации городского округа Солнечногорск Роман Комиссаров.

Всего в этом году в городском округе Солнечногорск капитальный ремонт проведут в 87 многоквартирных домах. Кровлю обновят в 32 из них. Ознакомиться с адресной программой капремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта.

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