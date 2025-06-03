Капремонт котельной на улице Воинов-Интернационалистов начался в Люберцах

Рабочие начали капитально ремонтировать котельную на улице Воинов-Интернационалистов. Они разобрали кладку котлов и приступили к демонтажу металлической части.

Котельную построили в 1974 году. Она закольцована с котельной на улице Попова.

«К этим теплоисточникам подключено 6 МКД — это более 2 420 человек, а также детский сад. По результатам осмотра теплоэнергетического оборудования было принято решение о капитальном ремонте объекта в рамках государственной программы „Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и области обращения с отходами“ на 2023–2028 годы», — рассказала заместитель главы городского округа Люберцы Алена Ильницкая.

Рабочие демонтируют восемь котлов. Завершить капитальный ремонт планируют в сентябре 2025 года.

Также в этом году в Люберцах построят три современные блочно-модульные котельные и капитально отремонтируют теплосети протяженностью 762 метра в поселке Калинина.