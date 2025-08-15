Капремонт хирургического корпуса больницы в Пушкино завершат до конца 2026 года

Капремонт хирургического корпуса Пушкинской больницы имени профессора В. Н. Розанова должны завершить к концу 2026 года. Ремонт затянулся из-за подрядчика. Сейчас объект передают новому исполнителю, проводятся изыскательские работы и экспертиза.

Процессы по обновлению здания проверили депутат Мособлдумы Михаил Ждан и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Красноцветов.

«Было принято решение кардинально развернуть ситуацию — расторгли контракты и завершили сотрудничество с прежней подрядной организацией. Общий процент выполнения работ на момент расторжения — 42%», — отметил секретарь «Единой России».

Депутат Мособлдумы дополнил, что принимаются все возможные усилия, чтобы не сорвать сроки.

Напомним, что по народной программе «Единой России» проводится капремонт еще двух поликлиник в Пушкино, а также строится новая больница.