Капремонт гимназии в микрорайоне Климовск в Подольске завершили на 90%

В микрорайоне Климовск близится к завершению капитальный ремонт Академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов. Степень готовности объекта превышает 90%.
Чистовая отделка выполнена на 95%, а благоустройство прилегающей территории — примерно наполовину. Сейчас специалисты занимаются установкой оборудования и расстановкой мебели.
Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти: создана тематическая экспозиция, рассказывающая об истории присвоения школе имени Подольских курсантов и вручении памятного знака от Совета ветеранов Подольских военных училищ. Фасад здания украшает панно с изображением памятника Подольским курсантам, а внутри стены украшают картины, посвященные истории города Подольска.
Также уже начались работы по озеленению территории гимназии и монтажу спортивного ядра. Завершить капитальный ремонт планируется в августе 2025 года.
Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».
Мать в Индии отдала 13-летнюю дочь насильникам, чтобы «научить жизни»
На телах погибших в оккупации ВСУ курян нашли следы электрошокера
Мизулина и Шаман вышли в свет перед обещанной свадьбой
«Революция наоборот». Симоньян позабавила размолвка между Трампом и Маском
«Окна задрожали». Мощный взрыв прогремел в Брянске
«Бандеровская гнида». Медведев высмеял Мерца
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте