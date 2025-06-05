Капремонт гимназии в микрорайоне Климовск в Подольске завершили на 90%

В микрорайоне Климовск близится к завершению капитальный ремонт Академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов. Степень готовности объекта превышает 90%.

Особое внимание уделяется сохранению исторической памяти: создана тематическая экспозиция, рассказывающая об истории присвоения школе имени Подольских курсантов и вручении памятного знака от Совета ветеранов Подольских военных училищ. Фасад здания украшает панно с изображением памятника Подольским курсантам, а внутри стены украшают картины, посвященные истории города Подольска.

Чистовая отделка выполнена на 95%, а благоустройство прилегающей территории — примерно наполовину. Сейчас специалисты занимаются установкой оборудования и расстановкой мебели.

Также уже начались работы по озеленению территории гимназии и монтажу спортивного ядра. Завершить капитальный ремонт планируется в августе 2025 года.

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».