Капремонт гимназии № 5 в Дзержинском завершат к 1 сентября

К началу нового учебного года завершится капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 5 «Интеллект» на Томилинской улице в Дзержинском. Демонтажные работы уже завершены, полностью заменили окна, практически готова новая кровля.

В настоящее время на объекте трудятся более 150 специалистов. В ближайшее время строители приступят к чистовой отделке помещений.

«Демонтажные работы уже завершены, полностью заменили окна, практически готова новая кровля. Мы также обновили радиаторы, сделали 60% фасадных работ. Одновременно мастера прокладывают слаботочные системы, ведут электромонтажные работы, занимаются инженерными коммуникациями», — сообщил руководитель проекта по реконструкции Роман Камелев.

Ученики и учителя вернутся в обновленное здание, где их будут ждать современные классы, три спортивных зала, бассейн, современная кухня со столовой, зона IT и просторная библиотека. Полностью завершить работы по капитальному ремонту учреждения планируется к 1 сентября текущего года. Работы ведутся по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Также в Дзержинском обновляется детский сад лицея № 3, а в Люберцах — детский сад школы № 26.