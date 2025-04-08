Капремонт гимназии имени Подольских курсантов выполнили на 70%

В микрорайоне Климовск в Подольске продолжается обновление здания местной гимназии. Сейчас специалисты приступили к отделке и работе с фасадом.

Параллельно рабочие занимаются монтажом инженерных систем и внешних коммуникаций. На фасаде уже разместили панно с изображением памятника Подольским курсантам.

Также в рамках капитального ремонта полностью обновят кровлю, фасады и входные группы, окна и двери. Современное оборудование и новая мебель появятся в учебных классах.

Кроме того, специалисты благоустроят прилегающую к зданию образовательного учреждения территорию. Обновления стали возможными благодаря государственной программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и национального проекта «Молодежь и дети».

Все работы по капитальному ремонту должны завершить уже в августе этого года.